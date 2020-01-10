Не встиг відгриміти скандал з новорічним корпоративом в Білорусі, як український нардеп Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос" знову вляпався в історію з "запашком"
Як передає Politeka.net, кадрами з Вакарчуком в плавках поділилися в Телеграм-каналі "Влада Українська" . Виявляється, в той час як українці та весь світ оплакують 176 загиблих рейсу "Тегеран-Київ", Вакарчук засмагає на пляжі в Таїланді.
"Ситуація смердить. Наш літак розкидало під Тегераном, політики один одного гірше - по лижних курортах. А де в ці страшні дні знаходиться кращий з кращих, лідер демократичної опозиції і совість нації Славко Вакарчук? Лідер партії "Голос" засмагає в Таїланді! Поруч з Пхукетом, якщо ви розумієте про що я", - йдеться в повідомленні.
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Ситуація викликала ажіотаж серед українців. Люди кинулися "смакувати" скандал, не забуваючи час від часу соромити політика.
"Так переймається за Неньку, бідолаха... то на корпоративі в Білорусі, то на пляжі в Таїланді..."
"Зняв би ще труси,чого не зробиш заради бабла"
"Артист погорілого театру."
"Зробив діло гуляй сміло"
"Його хирлявий голий торс викликає огиду. Вакарчук, одягни сорочку, там нічого показувати"
Також в мережі помітили дивного чоловіка, який ховається за шортами. Багатьом він здався схожим на українського політика Арсенія Яценюка.
"У нас по перебуванню Вакарчука на відпочинку в Таїланді тільки одне питання - що там, за шортами на фото Яценюк ховається?", - йдеться в Телеграм-каналі Klymenko Time.
Раніше ми повідомляли, Вакарчук засвітився у скандалі з новорічним корпоративом в Білорусі. Політик-рокер розважав гостей вечірки в Мінську, організованої з нагоди Нового року всесвітньо відомим розробником комп'ютерних ігор Warmgaming (ця компанія створила гру World of Tanks).
Однією з умов виступу була відсутність будь-якої зйомки заходу. Однак, "зашифруватися" у політика не вийшло і кадри з Вакарчуком на сцені облетіли мережу.
Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."
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