Не встиг відгриміти скандал з новорічним корпоративом в Білорусі, як український нардеп Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос" знову вляпався в історію з "запашком"

Як передає Politeka.net, кадрами з Вакарчуком в плавках поділилися в Телеграм-каналі "Влада Українська" . Виявляється, в той час як українці та весь світ оплакують 176 загиблих рейсу "Тегеран-Київ", Вакарчук засмагає на пляжі в Таїланді.

"Ситуація смердить. Наш літак розкидало під Тегераном, політики один одного гірше - по лижних курортах. А де в ці страшні дні знаходиться кращий з кращих, лідер демократичної опозиції і совість нації Славко Вакарчук? Лідер партії "Голос" засмагає в Таїланді! Поруч з Пхукетом, якщо ви розумієте про що я", - йдеться в повідомленні.

Ситуація викликала ажіотаж серед українців. Люди кинулися "смакувати" скандал, не забуваючи час від часу соромити політика.

"Так переймається за Неньку, бідолаха... то на корпоративі в Білорусі, то на пляжі в Таїланді..."

"Зняв би ще труси,чого не зробиш заради бабла"

"Артист погорілого театру."

"Зробив діло гуляй сміло"

"Поїхав, карму чистити" "Його хирлявий голий торс викликає огиду. Вакарчук, одягни сорочку, там нічого показувати"

Також в мережі помітили дивного чоловіка, який ховається за шортами. Багатьом він здався схожим на українського політика Арсенія Яценюка. Також в мережі помітили дивного чоловіка, який ховається за шортами. Багатьом він здався схожим на українського політика Арсенія Яценюка.

"У нас по перебуванню Вакарчука на відпочинку в Таїланді тільки одне питання - що там, за шортами на фото Яценюк ховається?", - йдеться в Телеграм-каналі Klymenko Time.

Раніше ми повідомляли, Вакарчук засвітився у скандалі з новорічним корпоративом в Білорусі. Політик-рокер розважав гостей вечірки в Мінську, організованої з нагоди Нового року всесвітньо відомим розробником комп'ютерних ігор Warmgaming (ця компанія створила гру World of Tanks).

Однією з умов виступу була відсутність будь-якої зйомки заходу. Однак, "зашифруватися" у політика не вийшло і кадри з Вакарчуком на сцені облетіли мережу.

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

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