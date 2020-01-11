Відповідно до Конституції РФ, Володимир Путін не може правити більше двох термінів поспіль

Президентський термін Володимира Путіна закінчиться в 2024 році, взяти участь в якості кандидата поточний президент не зможе, а отже, у гонці за місце глави держави буде брати участь його наступник.

На думку швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung губернатор Тульської області Олексій Дюмін має дуже великі шанси стати наступником Володимира Путіна в 2024 році. Західні журналісти вважають, що кандидатура Олексія Дюміна може влаштувати громадян РФ, а також політичних представників.

«Призначенням Дюміна обуритися ніхто не наважився, тим більше ті, хто самі сподівалися стати наступниками», - зазначають журналісти видання.

До всього іншого, автор статті висловив думку, що після 2024 року Володимир Путін не кине вищий ешалон влади. Наприклад, він може зайняти пост прем'єр-міністра РФ або голови Ради безпеки.

Також журналісти стверджують, що в 2024 році зміниться глава ФСБ: замість Олександра Бортнікова може стати главою Євген Зінічєв.

Також раніше повідомлялося, що на заміну Володимиру Путіну може прийти людина, у якого немає ніяких емоційних сентиментів.



Володимир Путін є заручником своєї ментальності і своєї професії, а його можливий наступник цілком потім може перемогти Україну.

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