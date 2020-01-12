Російська Федерація давно готова до активних дій в Україні

Таку думку озвучив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан для видання Обозреватель. До всього іншого, він назвав чинники, які перешкоджають відновленню водопостачання у анексований Крим через Північно-Кримський канал.

Він додав, що Російська Федерація давно готова перейти до активних дій, щоб вирішити питання не лише водопостачання в Криму, але і взагалі ліквідувати Україну, як незалежну державу.

"Але в нинішній геополітичній і регіональної ситуації я не впевнений і навіть не допускаю якихось силових акцій з боку Росії", - все ж зазначив експерт.

Експерт також вважає, що якби такі наміри були б на повістці, то Росія їх би вже давно реалізувала на тлі ситуації, яка відбувається на Сході України.

Крім того, він висловив думку, що поки Україна намагається йти на якісь компроміси з РФ, тому Путін не переходить до відкритої атаки.

У цьому контексті генерал зазначив, що українське суспільство до цього зараз в цілому не готове. Українці не сприймають будь-який компроміс з РФ, адже це фактично - це може говорити про капітуляцію перед Путіним.

"Влада навряд чи піде на це (відновлення водопостачання у анексований Крим через Північно-Кримський канал прим.ред.), враховуючи можливі наслідки і всередині країни, і на міжнародній арені", – резюмував він.

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