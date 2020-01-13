Міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної плати на суму понад ДВА мільйони гривень
Про це повідомляє Служба інформації НСЖУ.
Так міністр Володимир Бородянський 6 січня 2020 року задекларував отримання 27 грудня заробітної плати у розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.
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Перший заступник міністра Анатолій Максимчук на попередньому місці роботи в середньому за місяць отримував 164 000грн. З 2004 року він працював на телеканалі СТБ та у об'єднаному медіа-бізнесі - "Старлайт Медіа".
20 грудня Максимчук задекларував отримання у Міністерстві зарплати 16 грудня у розмірі 157 051грн. А 28 грудня чиновник заповнив нову форму про отримання 27 грудня другої частини зарплати - 248 021 грн. Загалом - 405 072 гривень.
Заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк.
Середньомісячний дохід на попередньому місці роботи - 46 800грн. Вона була народним депутатом попереднього скликання.
Ірині Подоляк також довелося двічі заповнювати декларацію. 22 грудня вона задекларувала отримання у Міністерстві зарплати 16 грудня у розмірі 154 232грн. А 5 січня 2020-го року чиновниця відзвітувала про отримання 27 грудня другої частини зарплати - 240 478 грн. Загалом - 394 710 гривень.
Заступник Міністра Володимир Шумілін на попередньому місці роботи в місяці в середньому отримував 18 146грн. У 2018 році Володимир Шумілін отримував заробітну плату в ТОВ "Спортпроект" та ТОВ "АТМ", загалом за рік - 217 760грн.
Заступник Міністра культури, молоді та спорту поки що задекларував лише отримання суттєвого розміру заробітної плати у Міністерстві у грудні один раз - 16 грудня - у розмірі 154 233грн.
Водночас, Володимир Шумілін, будучи заступником Міністра, 19 грудня двічі задекларував отримання у жовтні доходів від підприємницької діяльності на загальну суму 260 000грн.
Загалом, Міністр Бородянський та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень.
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