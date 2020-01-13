Поки в Україні не вистачає грошей на вчителів та бібліотеки, керівництво Мінкульту виписує собі неабиякі премії

Міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної плати на суму понад ДВА мільйони гривень

Про це повідомляє Служба інформації НСЖУ.

Так міністр Володимир Бородянський 6 січня 2020 року задекларував отримання 27 грудня заробітної плати у розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук на попередньому місці роботи в середньому за місяць отримував 164 000грн. З 2004 року він працював на телеканалі СТБ та у об'єднаному медіа-бізнесі - "Старлайт Медіа".

20 грудня Максимчук задекларував отримання у Міністерстві зарплати 16 грудня у розмірі 157 051грн. А 28 грудня чиновник заповнив нову форму про отримання 27 грудня другої частини зарплати - 248 021 грн. Загалом - 405 072 гривень.

Заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк.

Середньомісячний дохід на попередньому місці роботи - 46 800грн. Вона була народним депутатом попереднього скликання.

Ірині Подоляк також довелося двічі заповнювати декларацію. 22 грудня вона задекларувала отримання у Міністерстві зарплати 16 грудня у розмірі 154 232грн. А 5 січня 2020-го року чиновниця відзвітувала про отримання 27 грудня другої частини зарплати - 240 478 грн. Загалом - 394 710 гривень.

Заступник Міністра Володимир Шумілін на попередньому місці роботи в місяці в середньому отримував 18 146грн. У 2018 році Володимир Шумілін отримував заробітну плату в ТОВ "Спортпроект" та ТОВ "АТМ", загалом за рік - 217 760грн.

Заступник Міністра культури, молоді та спорту поки що задекларував лише отримання суттєвого розміру заробітної плати у Міністерстві у грудні один раз - 16 грудня - у розмірі 154 233грн.

Водночас, Володимир Шумілін, будучи заступником Міністра, 19 грудня двічі задекларував отримання у жовтні доходів від підприємницької діяльності на загальну суму 260 000грн.

Загалом, Міністр Бородянський та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень.

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