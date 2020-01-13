Народний депутат України Сергій Шахов різко звернувся до українського уряду

Своє звернення він озвучив під час засідання погоджувальної ради парламенту. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

«Не секрет, що 2020 рік розпочався з величезної діри в бюджеті. І новий рік нам приніс трагедію не тільки з загиблими в літаку і Ірані, а взагалі з людьми, які живуть у нашій державі. Сьогоднішня проблема складається з безробіття, зі зростання цін на тарифи, з того, що сьогодні недоотримують міста села та райони гроші в розмірі 10млрд гривень. А це понесе за собою величезну проблему непобудови шкіл, закладів охорони здоров’я та невиплат заробітних плат шахтарям, які чекають роками», - заявив нардеп.

Шахов закликав негайно розслідувати ненадходження до бюджету великої суми коштів.

«Група «Довіра» вимагає негайного розслідування, чому сталося, що 35,3 млрд грн не надійшло до бюджету. І закритий рік 2019 з величезною дірою, перехідною в 2020 рік. 202 рік практично з продертими чоботями сьогодні починається. Хотілося б, щоб з холодною головою приймалися рішення в кабінеті міністрів України і працювали не на власну кишеню, як це роблять сьогодні чиновники… Чиновники наживаються мільярдами, - зазначив він.

Крім того, нардеп вимагає розслідувати «ненадходження митних коштів у бюджет, хто з олігархів сьогодні гріється на митниці».

«Говорили, що корупція буде знищена, а ми бачимо, що віз і нині там», - додав він.

Шахов звернув увагу і на приголомшливу ситуацію з комунальними платежами.

«Довіра» вимагає негайного звіту міністра ЖКГ та голови НКРЕКП про те, де взялися надзвичайні надбавки на газ. Всюди в Європі ціна на газ падає, в усьому світі. А у нас тільки тепла зима дає субсидії народу», - заявив нардеп.

Уряд, звичайно, може й надалі виставляти абсолютно непідйомні для українців платіжки за комунальні послуги. Так само, як це робили всі попередні уряди. Але якими будуть наслідки у такого зовсім бездумного дійства, якщо українцям просто нічим платити?? Gepostet von Сергій Шахов am Montag, 13. Januar 2020

Нагадаємо, Шахов готовий допомогти Зеленському залучити переселенців до переговорів в Мінську.

Як повідомляла Politeka, Шахов різко висловився про захмарні тарифи: «депутати, кому ми будемо служити».

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