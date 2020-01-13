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Україна вирішила повернутися в ПАРЄ після скандалу з Росією

У понеділок, 13 січня, комітет Верховної Ради з міжнародних справ затвердив постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова української делегації в Асамблеї, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

Вона зазначила, що члени комітету зійшлися на тому, що Верховна Рада повинна розглянути питання про повернення України в ПАРЄ.

«Україна – член Ради Європи з 1995 року і виконує Статут організації і свої зобов'язання (на відміну від Росії). Тому ми повинні працювати в Комітеті Міністрів і Парламентської Асамблеї. Будемо об'єднуватися з партнерами, друзями і переконувати опонентів, щоб допомогти Раді Європи вийти з кризи і повернутися на шлях дотримання власних цінностей», - написала Ясько.

Вона вважає, що українська делегація повинна брати участь в сесіях ПАРЄ в Страсбурзі, «щоб боротися за Україну і європейські цінності». Крім того, депутат підкреслила, що у нового складу делегації розроблена нова стратегія дій на зимовій сесії ПАРЄ.

За словами Ясько, комітет представить Раді відповідну ініціативу найближчим часом. При цьому часу на її розгляд у будь-якому випадку буде небагато, адже найближча сесія ПАРЄ стартує вже 27 січня.

Зазначимо, що 23 вересня минулого року Україна відмовилася від подальшої участі в сесії ПАРЄ після скандалу з поверненням Росії в Асамблею.

Раніше ми писали про те, що нова делегація України в ПАРЄ відмовилася брати участь в осінній сесії організації з-за повернення туди Росії.

Відповідна заява з'явилася у понеділок, 23 вересня. Подробицями рішення на своїй сторінці в Фейсбук поділилася голова нової української делегації Ліза Ясько.

Зазначалося, що делегація України в ПАРЄ відмовляється від подання повноваження на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. В якості причини вказувалося повернення Росії до сесійної зали ПАРЄ.

Нагадаємо, Україна втратила делегацію в ПАРЄ: з'явилася термінова заява про Росію.

Як повідомляла Politeka, Україна втратить делегацію в ПАРЄ, Путін торжествує: з'явилася фатальна заява.

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