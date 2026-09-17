У Сумській області мережа пунктів тимчасового розміщення переселенців налічує 26 об'єктів на 1401 ліжко-місце, із яких 655 досі вільні. Приймаючі громади також готують додаткове житло для тих, кого війна змусила покинути домівку.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області — не єдина підтримка переселенців: у регіоні облаштували мережу пунктів тимчасового розміщення, і наразі 655 ліжко-місць залишаються вільними для поселення.

Як повідомили в Сумській ОДА у відповідь на запит, таку мережу створено в 11 громадах області. Загалом ідеться про 26 об'єктів на 1401 ліжко-місце — саме із цієї кількості 655 місць поки що не зайняті.

Скільки житла готують для переселенців

Приймаючі громади продовжують готувати й окреме житло для тих, хто через війну покинув власну домівку. За наявними даними, на Сумщині є 34 будинки та дві квартири, придатні для розселення 157 людей.

Найбільше такого житла зосереджено в Роменському районі, де переселенцям готові надати 20 будинків. У Конотопському районі є 13 будинків і дві квартири, ще один будинок для розміщення ВПО розташований в Охтирському районі.

Паралельно триває ремонт житлового фонду. У Кролевецькій міській раді вже відремонтували чотири квартири та гуртожиток, де зможуть оселитися 47 людей. У Тростянецькій міській раді після ремонту двох будинків з'явиться ще вісім місць для проживання.

Скільки ВПО зареєстровано на Сумщині

Загалом, за даними на цей час, на території Сумської області зареєстровано 107 487 внутрішньо переміщених осіб. Із них 81 413 — це жителі самої Сумщини, які змушені були переселитися в межах області.

Як дізнатися про вільні місця

Облік вільних ліжко-місць у пунктах тимчасового розміщення ведуть органи місцевого самоврядування приймаючих громад. Переселенці можуть звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування або безпосередньо до місцевої ради — там підкажуть, у якій громаді та які об'єкти готові прийняти людей.

Раніше Politeka повідомляла, компенсації за знищене житло у Сумській області: скільки платять за квартири та приватні будинки.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Одеській області: нові суми виплат і правила отримання.