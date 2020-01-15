Зарплати, яким можна тільки позаздрити, як виявилося, отримують не тільки народні депутати Верховної Ради, але і їх помічники

Одна з сторінок зарплатної відомості помічників нардепів, яка опинилася в розпорядженні журналістів видання «Страна», викрила досить цікаву інформацію.

З документа видно, що деякі з них отримали десятки тисяч гривень, а деякі – більше 100 тисяч.

Так, Ольга Жерегина, оформлена помічницею відразу у двох нардепів (Анастасії Красносільської з "Слуги народу" і Ольги Стефанишиної з "Голосу"), отримала 117 815 грн. Жерегина раніше працювала в грантової організації "Пацієнти України", керівником якої була в свій час Стефанишина. Красносільська також є вихідцем з грантової структури - "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

109 785 гривень отримала Євгенія Дзекунова - помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86, Івано-Франківськ, "Слуга народу").

57 638 гривень отримала Марта Войцехівська, помічниця Пивоварова Євгенія (округ №175, Харків, "Слуга народу").

Вікторія Горбенко - помічниця Сергія Власенка з "Батьківщини" отримала 37 436 гривень.

Її колега, Микола Волкивский, який складається помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від "Слуги народу" (він доводиться братом Олегу Кузьміних - відомому кіборга, командиру батальйону 81-ї бригади), отримав 30705 гривень.

Раніше українців сколихнула звістка про збільшення зарплати народних обранців до 100 000 гривень і вище.

Так, з'явилися повідомлення, що з 2020 року зарплата депутатів повинна зрости в кілька разів. У зв'язку з цим спалахнув скандал, враховуючи недофінансування багатьох галузей в країні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував дану інформацію у вівторок, 14 січня, під час першого засідання Погоджувальної ради.

За його словами ніякого збільшення зарплат народним депутатам до 100 або 150 тис. грн не буде.

Нагадаємо, Разумков не витримав і здав реальні зарплати слуг народу: "100 або 150 тисяч".

Як повідомляла Politeka, у Раді приголомшили новим скандальним рішенням: зарплата від 100 тисяч.

Також Politeka писала, що керівництво Мінкульту ошелешив фантастичними зарплатами: «Простим українцям і не снилося».