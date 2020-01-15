Військова допомога США буде акцентована на посиленні Військово-морських сил України

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

За його словами, передача військової допомоги запланована на лютий 2020 року.

"Фізичне виділення допомоги розпочнеться вже у лютому. Це буде початок", - підкреслив український дипломат.

За словами Володимира Єльченка, всього на 2020 рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону як вже затвердженої допомоги.

Більш того, ще $50 млн буде виділятися при певних умовах, і також передбачено фінансування залишку по завершенню попереднього фінансового року.

Дипломат додав, що Україна також отримає від Держдепу США $448 млн в якості економічної допомоги, з яких $115 будуть охоплювати питання безпеки.

У цілому, у 2020 році Україна повинна отримати від офіційного Вашингтона $698 млн. З початку російської агресії США передали Києву допомоги у сфері безпеки на $1,6 млрд.

Аналізуючи ці цифри, Володимир Єльченко назвав допомогу від США "підтвердженням того, що немає країни, яка більше, ніж Сполучені Штати, нас підтримує саме в секторі безпеки і оборони".

"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном - це посилення українського флоту. Є такий термін як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких не вистачає нашим військовим в Чорному і Азовському морях", - впевнено підкреслив посол і додав, що в 2020 році США можуть передати нашій країні ще три катери.

Раніше ми розповідали про те, що у Дональда Трампа приголомшили рішенням по Україні. Відомо, що рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США.

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон і глава Держдепу США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

Що стосується Майка Помпео, то він терміново скасував свій офіційний візит в Україну. Ймовірно, це пов'язано з нападом на американське посольство в Іраку, за яким стояли іранські спецслужби.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Як повідомляла Politeka, Курт Волкер розкрив ставлення Трампа до Зеленському: подробиці.

Також Politeka писала, що Трамп наказав заморозити допомогу Україні: спливли деталі.