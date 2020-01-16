Амбиции, которые существуют у президента РФ Владимира Путина не позволт ему отказаться от претензий на Украину
Именно из-за своих амбиций он продолжит вести против Украины боевые действия, прикрываясь пропагандистскими лозунгами о "братских народах".
Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Журналист указал на то, что риторика президента РФ подтверждает его планы на Украину. Цимбалюк заметил, что Украине никогда не будет покоя, ведь Путин сам об этом регулярно заявляет.
Раздетый Путин оконфузился перед Медведевым, фотожаба произвела фурор: "Держит его на цепи..."
Звезда «Танців з зірками» в одном бикини блеснула фигурой на отдыхе: "Ого, размер!"
Больную раком Заворотнюк заметили на празднике: "правая часть ее тела..."
Раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли»
"То танки с артиллерией отправит на Донбасс, объясняя это своими симпатиями, то скажет, что все Причерноморье – это исторические земли России. А за историческую справедливость они здесь, как вы знаете, борются. Ну, точнее, этими псевдоисторическими терминами оправдывают свою внешнюю политику", – высказался журналист.
Он также добавил, что для путинской России во время реализации своих амбиций очень характерно решать задачи взаимоисключающие друг друга. Что можно наблюдать сейчас, когда происходит вооруженный конфликт с Украиной.
РФ постоянно показывает противоречивую политику, которая ведется: то Украину называют "братским народом", то она уже превращается в "один народ"; а через некоторое время к территориям Донбасса посылают танки и артиллерию, чтобы убивать украинцев.
Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.