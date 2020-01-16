Для путинской России во время реализации своих амбиций очень характерно решать задачи взаимоисключающие друг друга

Амбиции, которые существуют у президента РФ Владимира Путина не позволт ему отказаться от претензий на Украину

Именно из-за своих амбиций он продолжит вести против Украины боевые действия, прикрываясь пропагандистскими лозунгами о "братских народах".

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Журналист указал на то, что риторика президента РФ подтверждает его планы на Украину. Цимбалюк заметил, что Украине никогда не будет покоя, ведь Путин сам об этом регулярно заявляет.

"То танки с артиллерией отправит на Донбасс, объясняя это своими симпатиями, то скажет, что все Причерноморье – это исторические земли России. А за историческую справедливость они здесь, как вы знаете, борются. Ну, точнее, этими псевдоисторическими терминами оправдывают свою внешнюю политику", – высказался журналист.