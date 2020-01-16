Російська телеведуча, актриса і колишній кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак відреагувала на новини про майбутні зміни в Конституції РФ

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому сидить в розкішному платті і верхньому одязі, швидше за все, це сценічний костюм, і з глибоким скепсисом на обличчі дивиться на екран смартфона.

«Моє обличчя, коли прочитав новини про конституційну реформу», – написала вона.

За словами Ксенії, російський президент Путін всіляко хоче залишитися у владі.

«Чекати виборів 24 роки ніхто не буде, я в цьому абсолютно впевнена. Економічна ситуація буде тільки погіршуватися, а ще вибори в Держдуму -21, які, як показав досвід Мосміськдуми, ризикують стати величезною проблемою, особливо на тлі того, що Зюганов і Жирік теж не хочуть нікуди йти, а їм вже під 80...(!). У цій ситуації провести реформу треба, поки є повністю контрольований парламент, та й нові вибори до Держдуми будуть достроковими – готова побитися об заклад», – вважає Собчак.

Вона припускає, що Путін постарається зробити Держдуми вищим органом влади, щоб піти туди з посади президента, або ж таки створити Союзну державу з Білоруссю. Головне для нього – «піти, але залишитися».

Що стосується Михайла Мішустіна в якості прем'єра, то тут Собчак, як виявилося, залишилася задоволена.

«Мішустін – реально хороший кандидат для прем'єра. Системний ліберал, свого часу успішно почав боротьбу із зарплатами в конвертах. Мій дрімтім список складався з Грефа і Кудріна, але Мішустін – це з того ж «асоціативного» ряду)))) . А взагалі яка у мене ідеальна картинка цього некращого, але зате компромісного майбутнього Росії? Прем'єр –Греф, президент– Собянін. Але цього не буде. На жаль(», – підсумувала світська діва-політик.

Нагадаємо, що Герман Греф – це президент і голова правління Ощадбанку Росії, а в минулому — міністр економічного розвитку та торгівлі Російської Федерації. Сергій Собянін – мер Москви з 2010 року.

«Так все зрозуміло було давно, ласий кусман нікому не віддадуть. Зараз поміняють конституцію під себе і все. А нас душать. В країні повний п...ць. Кишені зараз президент і його шавка набивають як можна більше перед відходом», «Мені от цікаво, Путін реально не розуміє, що такі поправки можуть вноситися тільки ухваленням нової конституції, чи робить вигляд...???», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Собчак в Куршавелі наздогнало соромливе прокляття.

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