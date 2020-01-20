Стало відомо, як Україна могла перешкодити російським військам окупувати Крим та частину Донбасу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає Цензор.

За його словами, якщо б у 2014 році Україна «показала зуби», то РФ могла б згорнути операцію з анексії українського півострова і шукати «інші шляхи», а кровопролитної війни могло б не бути.

Генерал-майор також додав, що при реалізації попередньо розробленого Генштабом плану, ймовірно, до збройного протистояння могло б не дійти.

«Якщо б росіяни побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. То є початок війни і наступні її фази показали, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало», озвучив Кривоніс нюанси.

Що стосується росіян, то Кремль міг би переглянути свій план агресії проти України та захопленню Криму, який був реалізований в 2014 році.

«Готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював у Російську Федерацію в 2014 році, вони чітко вказували, що якщо з боку України до час захоплення Криму з'явилася чітке протидію, то операція швидше за все завершилася би. За принаймні, вони цьому були впевнені», - підкреслив генерал-майор ЗСУ.

«Історія показує, що безпосередньо росіяни, коли отримують жорсткий відсіч, роблять „відкат“ тому і починають шукати нові шляхи», — резюмував Кривоніс і додав, що противник поважає силу, і що Україна повинна була б «огризнутися».

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум з Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірого" кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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