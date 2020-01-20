Стало известно, как Украина могла помешать российским войскам оккупировать Крым и часть Донбасса

Об этом в интервью журналистам рассказал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.

По его словам, если бы в 2014 году Украина «показала зубы», то РФ могла бы свернуть операцию по аннексии украинского полуострова и искать «другие пути», а кровопролитной войны могло бы и не быть.

Генерал-майор также добавил, что при реализации предварительно разработанного Генштабом плана, вероятно, до вооруженного противостояния могло бы и не дойти.

«Если бы россияне увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и дерзко», — озвучил Кривонос нюансы.

Что касается россиян, то Кремль мог бы пересмотреть свой план по агрессии в отношении Украины и захвату Крыма, который был реализован в 2014 году.

«Готовы были россияне пойти на контакт? Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал на Российскую Федерацию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилась четкое противодействие, то операция скорее всего завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены», - подчеркнул генерал-майор ВСУ.

«История показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают „откат“ назад и начинают искать новые пути», — резюмировал Кривонос и добавил, что противник уважает силу, и что Украина должна была бы «огрызнуться».

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны Евросоюза предприняли неожиданный шаг.

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