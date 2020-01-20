Президент України Володимир Зеленський розповів, за якої умови піде у відставку

Свій коментар він дав в інтерв'ю виданню The Times of Israel.

Журналіст поцікавився у президента, якби його звинуватили в корупції, склав би він повноваження чи залишився?



"Давайте спочатку з'ясуємо, чому, як ви думаєте, мене повинні звинуватити в корупції? Може бути, ви знаєте щось, чого не знаю я?", - жартівливо сказав Зеленський, але потім відповів серйозно.

«Якщо б мене звинуватили в справжній корупції – пред'явили не політичні звинувачення, а те, що насправді відбулося – тоді, згідно з Конституцією, мені довелося б піти у відставку», – заявив президент.



Раніше батько президента, Зеленський Олександр Семенович, заявив, що його син цілком можливо може залишитися на другий термін.

За його словами, такий сценарій малоймовірний, але при цьому він назвав причину, яка може змусити його піти на президентські вибори.

"Ніколи. Впевнений, що він на один термін прийшов. Хіба що якщо фірма (ймовірно, мається на увазі студію "Квартал 95" - Ред.) його розсиплеться, поки його немає, може, і погодиться на другий термін. Поки фірма його втрачає. Відсутність Вови позначається на фірмі", - пояснив він.

Також він додав, що Володимир творча людина, він вже став режисером. Тому, якщо збережеться фірма, він, якщо що, туди піде і буде займатися кіностудією.

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