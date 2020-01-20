Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каком условии уйдет в отставку

Свой комментарий он дал в интервью изданию The Times of Israel.

Журналист поинтересовался у президента, если бы его обвинили в коррупции, сложил бы он полномочия или остался?



"Давайте сначала выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?", - шутливо ответил Зеленский, но потом ответил серьезно.

«Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что на самом деле произошло – тогда, в соответствии с Конституцией, мне пришлось бы уйти в отставку», – заявил президент.



Ранее отец президента, Александр Семенович Зеленский, заявил, что его сын вполне возможно может остаться на второй срок.

По его словам, такой сценарий маловероятный, но при этом он назвал причину, которая может заставить его все же пойти на президентские выборы.

"Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма (вероятно, имеется в виду студию "Квартал 95" - Ред.) его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме", - объяснил он.

Также он добавил, что Владимир творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому, если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.







