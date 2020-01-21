Украине грозит экономический провал, если нынешнее правительство продолжит свою политику

С таким заявлением выступил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте политсилы.

Как подчеркнул парламентарий, первостепенной задачей украинского правительства является не выведение страны из кризиса, а формирование «позиции», как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех.

Политик уверен: анализ публичных высказываний министров и руководителей НБУ за последние полгода уже приводит к выводу о том, что экономическую политику в стране определяют непрофессионалы. И «пленки Гончарука» лишь подтверждают этот неоспоримый факт.

Виктор Медведчук сообщил, что дело не в том, «простил» президент премьера или нет, поскольку это вопрос сугубо политический. Намного важнее экономическая составляющая. В течение последних 6 лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху. И хотя 6 лет назад украинская экономика находилась далеко не в идеальном состоянии, в основных секторах экономики (промышленности, сельском хозяйстве, банковско-финансовой сфере) отмечались позитивные тенденции.

По мнению политика, законопроекты, поданные действующим Кабмином в Верховную Раду (о земле, налогообложении, легализации игорного бизнеса, новый Трудовой кодекс и др.), только приближают полный экономический крах.

«Спасение лишь в одном – немедленной отставке всего экономического блока Кабмина и правления НБУ, а также немедленном отзыве из парламента законопроектов правительства», – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, как отметил парламентарий, серьезная опасность для страны состоит и в том, что, отправив в отставку нескольких чинуш, президент назначит новых – столь же некомпетентных. И Украина продолжит двигаться к экономической катастрофе…

«Вывести страну из кризиса, грозящего уже в этом году перейти в полную экономическую катастрофу, сможет только правительство национального спасения ‒ правительство, сформированное не по принципу личных предпочтений президента (или предпочтений внешних управляющих), а по профессиональным критериям», –подчеркнул политик.

Подводя итог, Виктор Медведчук отметил, что президент Зеленский «не отправил премьера в отставку, "дав ему шанс", и тем самым лишил шанса Украину».

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставки – это пиар-ход, который не имеет ничего общего с реальным уходом с должности.