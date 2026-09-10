У Запоріжжі 10 вересня через аварію на водопроводі без водопостачання залишилися три дев'ятиповерхівки — близько 1080 мешканців. Названо адреси будинків та де набрати питну воду.

Ситуація з водопостачанням у Запоріжжі знову ускладнилася — вранці 10 вересня через аварійні ремонтні роботи на водопроводі тимчасово припинили подачу води до трьох дев'ятиповерхових будинків.

Про це повідомив міський портал «ЗаБор» із посиланням на КП «Водоканал». Ремонтні бригади працюють на водопроводі діаметром 500 мм за адресою вул. Запорізька, 9.

Із 10:20 без водопостачання залишилися будинки за адресами:

вул. Запорізька, 1;

вул. Запорізька, 5;

вул. Запорізька, 9.

Загалом без води опинилися близько 1080 мешканців. Поки триває ремонт, комунальники організували підвезення питної води — автоцистерна стоїть біля будинку за адресою вул. Запорізька, 5.

Коли відновлять водопостачання

У КП «Водоканал» зазначили, що воду мешканцям повернуть одразу після завершення аварійного ремонту. Точний час залежить від складності пошкодження труби діаметром 500 мм.

Мешканцям будинків на вул. Запорізькій радять набрати запас води з автоцистерни біля будинку №5, доки аварійні бригади завершують роботи.

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