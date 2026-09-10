На Івано-Франківщину продовжують прибувати люди з прифронтових територій. Цього разу до області евакуювали родини з Донецької області та розмістили їх у місцях тимчасового проживання у трьох громадах.

Гуманітарна допомога в Івано-Франківській області знову розширюється — до регіону евакуювали родини з Донецької області, яких розмістили у місцях тимчасового проживання одразу у трьох громадах.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Фіртка. За її словами, люди з прифронтових територій продовжують прибувати на Івано-Франківщину, і цього разу до області доставили родини з Донеччини.

У яких громадах розмістили переселенців

Евакуйованих поселили у місцях тимчасового проживання на території Бурштинської, Коломийської та Рогатинської громад. Саме ці три громади області прийняли людей, які залишили домівки через бойові дії.

За словами Світлани Онищук, переселенцям нададуть необхідний соціальний супровід під час оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб та допомоги на проживання. Крім того, для евакуйованих передбачена психологічна та медична допомога.

Організацію переселення провели у співпраці Координаційного гуманітарного центру та благодійного фонду "Рокада" в Івано-Франківську. Фахівці супроводжуватимуть родини на всіх етапах — від прибуття до отримання статусу ВПО та подальшого облаштування.

Куди звертатися за інформацією

Для консультацій та отримання інформації щодо розміщення евакуйованого населення працює "гаряча лінія" координаційного штабу: +38 (099) 470 92 41. Звернутися можна у робочий час.

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