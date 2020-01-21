У ряді ЗМІ поширили інформацію, що в РФ з'явилася ідея прописати в поправках до Конституції РФ право регіонів України та Білорусі приєднатися до Росії

15 січня Володимир Путін підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до Конституції РФ та затвердив склад її учасників.





Напередодні цих подій у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що один з учасників цієї групи нібито запропонував передбачити право дати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію, заявивши, що такі поправки нібито не обговорюються.

"Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. В цілому це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я в перший раз чую це", – зазначив Пєсков.

Також раніше повідомлялося, що заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова - ознака непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.

Так військовий експерт і блогер Ель Мурид прокоментував його заяву про те, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.

За його словами, на офіційному рівні не прийнято висловлювати позицію за третю сторону. Це ознака або непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.

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