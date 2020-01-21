Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує знизити залежність від російської нафти.

Таку заяву він зробив під час наради, яка стосувалася питань нафтопродуктів. За словами Лукашенка, він хоче диверсифікувати поставки нафти, щоб не залежати від Росії. Глава держави визнав, що на даний момент альтернативи російській нафті немає, але він хоче, щоб заміну їй знайшли.

«Як ми домовлялися, диверсифікуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в РФ. 30% ми маємо з Балтики завозити і 30% через Україну – перевірений шлях», - пояснив Лукашенко.

Він також зауважив, що було б непогано поставляти нафту з Казахстану, якщо Росія буде згодна.

«Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз з постачанням нафти, і ми повинні в цьому розібратися», - підкреслив президент.

Щоб виконати план Лукашенко доручив закупити будь-яку нафту за світовими цінами. Це може бути азербайджанська, саудівська або норвезька нафта. Її доставлять на білоруські заводи, де перероблять і отримають нафтопродукти, які потім будуть продавати.

Зазначимо, що це не перший випад Лукашенка у бік Російської Федерації. За останні кілька років він вже кілька разів публічно заявляв про необхідність ставати більш незалежними від Росії.

Як відомо, останнім часом Білорусь активно розвиває співпрацю із західними партнерами, включаючи США. Це, безумовно, викликає стурбованість Росії, але Лукашенко не збирається відмовлятися від вигідної співпраці ні з однією зі сторін. За словами білоруського президента, він ніколи не буде вибирати між Заходом і Сходом.

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