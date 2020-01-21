Депутати від партії "Слуга народу" вирушили на економічний форум у Давос, який влетить їм у копійку

Телеграм-канал "ПавловскийНьюз" підрахував, що переліт туди і назад обійдеться одному депутату в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч. Про це повідомляє Politeka.

Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів. Якщо помножити ці цифри на 20, то вийде 120 мінімальних зарплат або 300 прожиткових мінімумів (приблизні розрахунки).

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За інформацією каналу, на борту присутні представники всіх фракцій, за винятком ОПЗЖ. Більше всього в літаку “Слуг Народу” - не менше 23 нардепів.

На фото можна помітити і главу фракції “Слуга народу” Давида Арахамія. Нардепи перебувають у явно піднесеному настрої, сміються і посміхаються.

Делегація українського парламенту вирушила до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі. Цього року захід пройде 21-24 січня.

Повідомлялося, що 17 депутатів від "Слуги народу" збиралися спочатку в Давос, щоб скласти компанію президенту Володимиру Зеленському та прем'єру Олексію Гончаруку.

«17 народних депутатів з фракції "Слуга народу" візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі», - розповіли у фракції 20 січня.

зокрема, стало відомо, що у Швейцарії відправляться голова фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Пидласа, Юлія Овчиннікова та інші.

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