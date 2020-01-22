Для того, щоб Україна вийшла з хаосу і стала на твердий шлях розвитку їй необхідний консенсус правлячої еліти

Про це в інтерв'ю «Хвилі» заявив впливовий бізнесмен Сеяр Куршутов.

«Неможливо досягати консенсусу, коли немає арбітражу. Ми з тобою завжди домовимося, тому що ми люди різні. Я з собі подібними, я таких людей знаю, домовитися не можу без особливої потреби. Тому що кожен хоче забрати всі – це життєвий принцип у деяких людей. Також і ці люди (правляча еліта – прим. Ю. Романенко). Вони не бачать сенсу домовлятися. Їх ніхто до цього не примушує. Держава має бути арбітром», — стверджує він.

На його думку, «консенсус еліт – це найважливіший елемент для стійкості конструкції держави, для освіти міцних державних інститутів і нормального поступального розвитку».

«Тому в інтересах керівників держави — досягти консенсусу цих еліт», — говорить Сеяр Куршутов.

При цьому він вважає, що важливу роль у такому консенсусі можуть зіграти силові та правоохоронні структури, які здатні примушувати.

«Країну врятують силовики. На першій стадії. Я не можу коментувати дії силовиків, але вважаю, що зміцнення силовий вертикалі – це важлива основа для стабілізації ситуації в державі і поступального розвитку», — резюмував Сеяр Куршутов.