Для того, щоб Україна вийшла з хаосу і стала на твердий шлях розвитку їй необхідний консенсус правлячої еліти
Про це в інтерв'ю «Хвилі» заявив впливовий бізнесмен Сеяр Куршутов.
«Неможливо досягати консенсусу, коли немає арбітражу. Ми з тобою завжди домовимося, тому що ми люди різні. Я з собі подібними, я таких людей знаю, домовитися не можу без особливої потреби. Тому що кожен хоче забрати всі – це життєвий принцип у деяких людей. Також і ці люди (правляча еліта – прим. Ю. Романенко). Вони не бачать сенсу домовлятися. Їх ніхто до цього не примушує. Держава має бути арбітром», — стверджує він.
8-річна донька Кіркорова вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: «просто копія...»
"Ти це в Одесі зроби": в мережі поскаржилися на проблему з українською мовою
Олена Зеленська перестала виходити на зв'язок: "Не може оговтатися від трагедії"
Росіяни поплатилися життям за крадіжку в України, процес не зупинити: «Поверніть, поки не пізно!»
На його думку, «консенсус еліт – це найважливіший елемент для стійкості конструкції держави, для освіти міцних державних інститутів і нормального поступального розвитку».
«Тому в інтересах керівників держави — досягти консенсусу цих еліт», — говорить Сеяр Куршутов.
При цьому він вважає, що важливу роль у такому консенсусі можуть зіграти силові та правоохоронні структури, які здатні примушувати.
«Країну врятують силовики. На першій стадії. Я не можу коментувати дії силовиків, але вважаю, що зміцнення силовий вертикалі – це важлива основа для стабілізації ситуації в державі і поступального розвитку», — резюмував Сеяр Куршутов.