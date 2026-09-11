Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 12 по 18 вересня показує, що дощова погода повертається в регіон одразу на чотири дні. Максимальна температура повітря вдень становитиме +24°, а мінімальна — +19°.

попередній прогноз погоди для Одеської області вже попереджав про дощі минулого тижня, а нові дані синоптиків показують, що дощова погода повернеться в регіон і на тиждень з 12 по 18 вересня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура повітря в Одеській області коливатиметься від +19° до +24°, а вночі — від +16° до +20°.

У суботу, 12 вересня, погода буде малохмарною, без опадів, повітря прогріється вдень до +24°, а вночі охолоне до +20°.

У неділю, 13 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади, а стовпчики термометрів удень покажуть +22°, вночі — +19°.

У понеділок, 14 вересня, хмарність з проясненнями збережеться, можливі опади також не виключені, вдень очікується +21°, а вночі повітря охолоне до +16°.

У вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями і без опадів, температура вдень утримається на позначці +21°, а вночі опуститься до +17°.

У середу, 16 вересня, небо буде малохмарним, опадів не прогнозують, вдень повітря прогріється до +22°, вночі — до +16°.

У четвер, 17 вересня, хмарність буде мінливою, синоптики допускають опади, вдень очікується +23°, а вночі +18°.

У п’ятницю, 18 вересня, погода буде хмарною з можливими опадами, температура вдень опуститься до +19° — це найнижчий показник за весь тиждень, вночі — +18°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, з максимумом +24°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 18 вересня, коли вдень буде лише +19°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 13 вересня, понеділок, 14 вересня, четвер, 17 вересня, та п’ятницю, 18 вересня.

У дні з можливими опадами одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А в кінці тижня, коли вдень стане прохолодніше, до +19°, варто вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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