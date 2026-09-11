Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області тепер охоплює й ремонт пошкодженого війною житла: благодійний фонд «Карітас Харків» запустив новий проєкт, за яким люди поважного віку можуть безкоштовно відновити вікна, дах чи стіни.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області — не єдиний формат підтримки, яку надають благодійники. Благодійний фонд «Карітас Харків» запустив проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ», за яким люди, чиє житло постраждало через війну, можуть отримати малий або середній ремонт.

Хто може отримати ремонт житла

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області за цим проєктом доступна лише мешканцям Харкова та Ізюма. Бенефіціарами можуть стати люди поважного віку 60+, особи з інвалідністю, важко хворі, самотні матері або батьки, опікуни, багатодітні родини, а також вагітні жінки та матері з дитиною до трьох років.

Умови участі в програмі

Домогосподарство може претендувати на допомогу за наявності легких або середніх пошкоджень — розбитих вікон і дверей, пошкоджених покрівлі, стін або стелі. Водночас житло не повинно мати важких конструктивних руйнувань і має залишатися безпечним та придатним для проживання.

Допомога реалізується за двома напрямами: людині надають або готівку на ремонт, або послуги підрядника. Обидва варіанти покривають комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну та відновлення конструкцій будівель після часткового руйнування.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги заявник має надати паспорт, довідку про ІПН, документи, що підтверджують критерій вразливості, документ про право власності на нерухомість, акт обстеження пошкодженого будинку чи квартири, а також підтвердження того, що середній дохід на одну особу менший за 6318 гривень.

Підтвердити дохід можна довідкою про доходи за останні шість місяців, виписками ОК-5 та ОК-7, довідкою з ПФУ або Фонду соціального страхування про пенсії та соціальні виплати, декларацією ФОП або довідкою з податкової служби. Якщо частини документів бракує, вразливість безкоштовно оцінить соціальний працівник фонду.

Деталі програми можна уточнити на гарячій лінії «Карітас Харків» за номером 0-800-336-734. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 16:00, а офіс фонду приймає відвідувачів з 9:00 до 18:00.

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