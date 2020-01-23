Міністр освіти Ганна Новосад могла отримати посаду завдяки любовним стосункам з прем'єр-міністром Олексієм Горчаруком, повідомляє "ДС"

Наголошується, що прем'єр Олексій Гончарук повидаляв з соцмереж всі спільні фото з нинішнім міністром освіти Ганною Новосад. Вони могли б свідчити про їх стосунки.

ДС посилається на фото і інформацію, опубліковану в телеграм-каналі Темний лицар.

"Гончарук та його друзі подтерли в фб спільні фото з Новосад, яка отримала посаду міністра освіти через ліжко прем'єра-профана", - пише "Темний лицар".

Також він показав знімок, на якому нинішній прем'єр перебуває в компанії трьох молодих дівчат, серед яких можна впізнати і Ганну Новосад.

Користувачі Twitter з іронією коментують інформацію про можливих відносинах Новосад і Гончарука.

"Пишут, что министр образования Анна Новосад, которой не хватает 140 тыс. грн в месяц на содержание детей (их у неё нет) встречалась с премьером Гончаруком. То есть должность получила просто по знакомству", - написал Михаил Голуб. , - написав Михайло Голуб.

"Никакого кумовства!", "Так не кума жеж. так шо всё норм, никакого кумовства"

Зазначимо, що Ганні Новосад 29 років, вона є одним з наймолодших міністрів в історії країни. Офіційної інформації про особисте життя міністра освіти і прем'єра в мережі практично немає.

Раніше 29-річна міністр освіти Ганна Новосад через три дні після гучного скандалу навколо її думки про «маленькій» зарплаті порушила мовчання. За словами чиновниці, для неї посаду міністра – це «точно не спосіб отримання великих доходів».

Нагадаємо, "нищую" Новосад послали шукати нову роботу.

Як повідомляла Politeka, скандальна помилками у Facebook міністр освіти вразила новою заявою.

Також Politeka повідомляла, що Гончарук вляпався у скандал з космічними преміями Кабміну