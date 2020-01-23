Міністр освіти Ганна Новосад могла отримати посаду завдяки любовним стосункам з прем'єр-міністром Олексієм Горчаруком, повідомляє "ДС"
Наголошується, що прем'єр Олексій Гончарук повидаляв з соцмереж всі спільні фото з нинішнім міністром освіти Ганною Новосад. Вони могли б свідчити про їх стосунки.
ДС посилається на фото і інформацію, опубліковану в телеграм-каналі Темний лицар.
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"Гончарук та його друзі подтерли в фб спільні фото з Новосад, яка отримала посаду міністра освіти через ліжко прем'єра-профана", - пише "Темний лицар".
Також він показав знімок, на якому нинішній прем'єр перебуває в компанії трьох молодих дівчат, серед яких можна впізнати і Ганну Новосад.
Користувачі Twitter з іронією коментують інформацію про можливих відносинах Новосад і Гончарука.
"Пишут, что министр образования Анна Новосад, которой не хватает 140 тыс. грн в месяц на содержание детей (их у неё нет) встречалась с премьером Гончаруком. То есть должность получила просто по знакомству", - написал Михаил Голуб. , - написав Михайло Голуб.
"Никакого кумовства!", "Так не кума жеж. так шо всё норм, никакого кумовства"
Зазначимо, що Ганні Новосад 29 років, вона є одним з наймолодших міністрів в історії країни. Офіційної інформації про особисте життя міністра освіти і прем'єра в мережі практично немає.
Раніше 29-річна міністр освіти Ганна Новосад через три дні після гучного скандалу навколо її думки про «маленькій» зарплаті порушила мовчання. За словами чиновниці, для неї посаду міністра – це «точно не спосіб отримання великих доходів».
Нагадаємо, "нищую" Новосад послали шукати нову роботу.
Як повідомляла Politeka, скандальна помилками у Facebook міністр освіти вразила новою заявою.
Також Politeka повідомляла, що Гончарук вляпався у скандал з космічними преміями Кабміну