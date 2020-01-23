"Час у нас є"

У «Слузі народу» відмовилися від ідеї проведення дострокових місцевих виборів

Про таке рішення партії оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час свого візиту до Одеси, повідомляє «Думська».

Він повідомив, що місцеві вибори пройдуть у передбачений законом термін – 31 жовтня 2020 року. Разумков додав, що до цієї дати уряд розраховує завершити реформу децентралізації, тим самим надавши чиновникам на місцях більше простору для дій.

«Час у нас є, тому, думаю, ми встигнемо», - заявив спікер Ради.

Відзначимо, що раніше з датою місцевих виборів пов'язували ще одну важливу для країни подію – можливу відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Такий прогноз зробив український політолог Кирило Молчанов.

На думку Молчанова, відставка станеться не зараз, а ближче до осені, швидше за все - безпосередньо перед місцевими виборами. Політолог пояснив, що спершу цей Кабмін повинен протягнути на собі всі непопулярні речі.

Експерт зазначає, що Гончарука спочатку звинуватять у всіх недоробки уряду України, а після вже точно відправлять у відставку. У той же самий час повинен закінчитися річний імунітет, який почав діяти після схвалення парламентом програми дій уряду.

«Поки ж Гончарук буде накопичувати на собі весь негатив, будучи свого роду «зіц-головою» За логікою, Володимир Зеленський в кінцевому підсумку повісить на нинішнього прем'єр-міністра все погане, зробивши його «козлом відпущення»», - висловив свою думку політолог.

До всього іншого, експерт нагадав, що Україну чекають запуск ринку землі, прийняття нової редакції Трудового кодексу, велика приватизація. Він також не виключає, що в Україні може збільшитися пенсійний вік або зміни в податковій системі, які не прийдуть по душі українцям.

«Ось цей весь негатив і повісять на Гончарука, після чого уряд звинуватять у всіх проблемах, і відправлять у відставку», - резюмував Молчанов.

Нагадаємо, Гончарук піде у відставку, названі терміни: "Спершу Кабмін повинен...".

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