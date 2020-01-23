Зустріч не відбулася з однієї простої причини

Перемовини президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна провалилися по одній простій причині

Як повідомляє Politeka, про це розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Зустрічі Путіна із Зеленським в Єрусалимі в четвер не було, так як український президент не приїхав на форум», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розповів про нові переговорах з Росією. Важливу заяву він зробив у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє Офіс президента.

Зеленський розповів, що Україна і Росія почали переговори щодо обміну полоненими.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

"І окремий трек - ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - усіх, включаючи кримських татарам та інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

Раніше ми писалич, що Зеленський розповів про стосунки з російським колегою Володимиром Путіним.

Зеленський запевняє, що відносини знаходяться на початковому етапі, проте глава Кремля розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

"Я не знаю, про що він (Путін - ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, про що Зеленський домовиться з Путіним 23 січня: офіційну заяву.

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