Перемовини президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна провалилися по одній простій причині
Як повідомляє Politeka, про це розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
«Зустрічі Путіна із Зеленським в Єрусалимі в четвер не було, так як український президент не приїхав на форум», - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розповів про нові переговорах з Росією. Важливу заяву він зробив у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє Офіс президента.
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Зеленський розповів, що Україна і Росія почали переговори щодо обміну полоненими.
Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.
"І окремий трек - ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - усіх, включаючи кримських татарам та інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.
Раніше ми писалич, що Зеленський розповів про стосунки з російським колегою Володимиром Путіним.
Зеленський запевняє, що відносини знаходяться на початковому етапі, проте глава Кремля розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.
"Я не знаю, про що він (Путін - ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч у Нормандському форматі.
Нагадаємо, про що Зеленський домовиться з Путіним 23 січня: офіційну заяву.
Як повідомляла Politeka,Зеленський зізнався Меркель, про що домовляється з Путіним: "Дуже вдячні".
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