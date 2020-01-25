Війна на Донбасі може бути завершена тільки за умови, якщо РФ поверне окуповані Крим і ОРДЛО

Таку думку в інтерв'ю ізраїльському 9 каналу озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цей прецедент має бути вирішений, оскільки сухими з води можуть вийти люди, на чиїх руках кров українців.

"...У мене відчуття, це також потрібно Росії, це також потрібно Європі, це також потрібно світу. Тому що якщо цей прецедент, він залишиться таким, що, мовляв, так і можна і це безкарно, або у таких історій немає виходу…", - пояснив він.

"Дивіться, найстрашніше - загинули люди, це вже покарання нам усім. І всі, хто в цьому брав участь, вони не будуть прощені. Ну, звичайно, люди, які стріляли в українців, бойовики, вони, звичайно, повинні бути покарані. А як по-іншому? Ну, як у правовому напрямку, звичайно, через суд, як це робиться в цивілізованому світі. Але чим далі це буде іти, тим глибша рана…", - продовжив Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами.

На запитання співрозмовника про те, чи може бути вирішений конфлікт без повернення територіальної цілісності України від сходу до Криму, глава держави відповів негативно.

"Звичайно, ні. Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є й в інших країнах. Є в Грузії, Молдова, якщо далеко не ходити. От є поруч. Але Україна – надто велика країна. У нас, дивіться, там кілька мільйонів людей. Просто там знаходиться кілька мільйонів українців. Тому ми, звичайно ж, повинні повернути всі наші території. Я навіть зараз не про міжнародні інституції, знову ж таки, не про суди і так далі. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна. І це найстрашніше. І це жахливо. І це погано. Якщо це закінчиться так в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді, що це не остання історія. А повернення територій в Україну буде говорити про те, що війна закінчилася, треба далі якось жити. Жити, не вбиваючи один одного. Це вже треба говорити, сідати за стіл, говорити, розуміти один одного, спробувати налагодити майбутнє. Можливість цього спільного майбутнього. Спробувати", - резюмував Володимир Зеленський в інтерв'ю ізраїльським журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський передрік подальшу долю окупованого Донбасу. За його словами, в завершенні війни на Донбасі зацікавлена не тільки Україна, але і Росія.

"Інтуїтивно відчуваю, що це (вирішення конфлікту) потрібно не тільки Україні. Я відчуваю і відчуваю, що це велика біда, яка назавжди. Взагалі. Назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Розсмокчеться цей шрам, я взагалі не впевнений. Але якось же жили", - стверджує Зеленський.

Він також заявив, що без відновлення територіальної цілісності України офіційний Київ вирішення конфлікту не бачить.

"Просто там знаходиться кілька мільйонів українців. Тому ми, звичайно ж, повинні повернути всі наші території", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, Зеленський і Путін несподівано налагодили контакт, в Кремлі проговорилися.

Як повідомляла Politeka, судьба Донбасу вирішена, Зеленський висунув зухвалий ультиматум Путіна.

Також Politeka писала, що зустрічі Зеленського з Путіним бути, у президента привідкрили таємницю.