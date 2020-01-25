Война на Донбассе может быть завершена только при условии, если РФ вернет оккупированные Крым и ОРДЛО

Подобное мнение в интервью израильскому 9 каналу озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, данный прецедент должен быть решен, поскольку сухими из воды могут выйти люди, на чьих руках кровь украинцев.

"...У меня ощущение, это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - объяснил он.

"Смотрите, самое страшное - погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…", - продолжил Владимир Зеленский в общении с журналистами.

На вопрос собеседника о том, может ли быть решен конфликт без возвращения территориальной целостности Украины от востока до Крыма, глава государства ответил отрицательно.

"Конечно, нет. Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть в Грузии, Молдова, если далеко не ходить. Вот есть рядом. Но Украина – слишком большая страна. У нас, смотрите, там несколько миллионов людей. Просто там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории. Я даже сейчас не про международные институции, опять же, не про суды и так далее. Это прецедент серьезный для всего мира, что так можно. И это самое страшное. И это ужасно. И это плохо. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда, что это не последняя история. А возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга. Это уже говорить надо, садиться за стол, говорить, понимать друг друга, попытаться наладить будущее. Возможность этого совместного будущего. Попытаться", - резюмировал Владимир Зеленский в интервью израильским журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский предрек дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса. По его словам, в завершении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и Россия.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили", - утверждает Зеленский.

Он также заявил, что без восстановления территориальной целостности Украины официальный Киев решения конфликта не видит.

"Просто там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", - резюмировал он в общении с журналистами.

Напомним, Зеленский и Путин неожиданно наладили контакт, в Кремле проговорились.

Как сообщала Politeka, судьба Донбасса предрешена, Зеленский выдвинул дерзкий ультиматум Путину.

Также Politeka писала, что встрече Зеленского с Путиным быть, у президента приоткрыли тайну.