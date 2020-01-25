Замість Владислава Суркова, який йде у відставку, курирувати українське питання в адміністрації президента РФ Володимира Путіна буде, найімовірніше, Дмитро Козак

Відомо, що 24 січня Путін підписав указ про призначення Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації президента РФ. За прогнозами експертів, саме він візьме на себе функції куратора українського питання, які раніше виконував Сурков.

На відміну від Суркова, Козак в результаті переговорів з помічником українського президента Андрієм Єрмаком зумів виторгувати чимало «плюшок» для Кремля, змусивши нашу держава йти на величезні поступки.

Видання «Главред» зібрало цікаву інформацію про цього чоловіка, котрий, як виявилося, є українцем за національністю, народився і виріс у родині селян, і дитинство разом з братом провів у селі Бандурово Кіровоградської області.

Ходять чутки, що батькові політика в молодості наворожили, що його син стане відомою людиною.

Козак давно вважається людиною, повністю відданою Путіну, котра розуміє і схвалює будь-яке його рішення. В політичних колах за ним закріпилося прізвисько «ДНК». Це генетичне сховище програми існування організму, а Козак реалізовував програму реформ адміністрації Путіна.

Не менш насичене й особисте життя політика. У нього за плечима два шлюби. Першою дружиною стала дівчина на ім'я Людмила, з якою він познайомився в рідному селі. У пари народилися сини Олексій та Саша, які отримали вищу економічну освіту.

Другою дружиною Козака є адвокат, кандидат юридичних наук Наталія Квачова. За інформацією видання, жінка працювала у заснованій чоловіком юридичній фірмі заступником керівника апарату комітету Державної думи. Вона входить в коло найбагатших жінок Кремля. Так, у 2016 році її дохід склав 46,4 млн руб., в 2017-м — 25 млн руб., в 2018-м — 12 млн.

За чутками, у пари є прийомна дочка Варвара, яка здобуває освіту в престижному англійському Cheltenham Ladie's College.

24 січня 2020 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації президента РФ.

Заміну Суркова на Козака попередньо пояснюють зміною політики по Україні.

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