Андрій Пальчевський різко розкритикував міністра культури Володимира Бородянського за спробу обмежити свободу слова у ЗМІ

Як повідомляє Politeka, український телеведучий, бізнесмен і політичний експерт на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозвернення, в якому виступив проти законопроекту Бородянського про ЗМІ (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Пальчевський впевнений, що цей документ суперечить принципам свободи слова.

«Я хотів би віддати свій голос у боротьбі проти Бородянського – цього організатора і натхненника затикання рота нашій пресі», - заявив експерт.

Він нагадав міністру про мільйонні зарплати, які той платить своїм наближеним.

«Він же виписує своїм подельничкам за 2 мільйони гривень заробітної плати. Хочеться нагадати йому: нехай він встановлює нові правила у своєму гей-клубі, де він проходить під кличкою «Лютий». А справжнім, пристойним гомосексуалам свобода так само важлива, як і всім іншим – традиційних поглядів – громадянам», - підкреслив Пальчевський.

Ну, не ...... асы свободы слова!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 28. Januar 2020

Відзначимо, що мова йде про скандальний законопроект Міністерства культури про «дезінформацію в ЗМІ». У Мінкульті стверджують, що він повинен «забезпечити національну інформбезпеку і право на доступ до достовірної інформації».

Проте, багато експертів називають законопроект замахом на свободу слова в Україні. Передбачається, що він може стати спробою створення механізму для неправового впливу на ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше Пальчевський прокоментував ситуацію з поширенням смертельного коронавірусу і можливими заходами його профілактики для України.

Зокрема, Пальчевський висловився про хвилююче багатьох питання отримання посилок з Китаю. Адже ні для кого не секрет, що багато українців замовляють товари на популярної китайської торгової майданчику AliExpress.

«Якщо вони не отримують змій та іншої живності – то нічого страшного. Це передається від людини до людини. А ось ЯК це передається…я думаю ні Голубовська, ні всі інші поки ще не знають», - зазначив Пальчевський, коментуючи заяву головного позаштатного інфекціоніста Міністерства охорони здоров'я Ольги Голубовської. Зокрема, експерт повідомляла, що, якщо вірус зберігається на якихось предметах, він може передаватися через що завгодно.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу зі «слугою народу».