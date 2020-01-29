Жителям Криму обіцяли зниження цін після завершення будівництва Керченського мосту.

Як розповіли жителі анексованого українського півострова в інтерв'ю «Апострофу», їх постійно годують «сніданками». Спочатку обіцяли, що хороше життя настане після приходу Росії, потім просили перечекати перехідний період. Коли економічна ситуація не поліпшилася, влада запропонувала почекати запуску Керченського мосту, а після – запуску залізничної магістралі.

«Ні я, ні мої родичі і знайомі в такі вигадки вже не віримо», - поділилася з журналістами мешканкам Сімферополя.

Кримчани сподівалися, що після налагодження прямого сполучення з Росією ціни на півострові поповзуть вниз. Однак цього не сталося. Поїзди через міст запустили ще в грудні минулого року, але ціни на продукти тільки злетіли вгору.

Фермер із Джанкойського району зазначив, що грошей навіть на худобу не вистачає - на корм.

Окупаційне керівництво Криму визнає проблеми. Та й президент Росії Володимир Путін вже не робить вигляд, що в Криму все добре. Під час останнього візиту в Ялту Путін заявив, що незадоволений соціально-економічною ситуацією в регіоні. За його словами, в Криму потрібно «навести порядок».

Тим часом ціни на продукти харчування на півострові ростуть. Суттєво подорожчали промислові товари, будівельні матеріали, корм для худоби. Ціни на деякі продукти харчування, які везуть з Росії, залишаються в межах норми. Але дефіцитні товари ростуть в ціні дуже швидко.

Через провальну політику щодо Криму Путін вирішив використати свій фірмовий прийом – відмежуватися від кримських проблем, призначивши винними місцеве начальство. Саме з цим пов'язують різкий виступ російського президента під час виступу в Ялті.

Нагадаємо, що Україна зможе повернути Крим, у Путіна приголомшили цинічною умовою: «іншого варіанту немає».

Як повідомляла Politeka, запуск "мосту Путіна" обернувся провалом, розкрито головні наслідки.

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