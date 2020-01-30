Андрій Пальчевський різко розкритикував роботу українського уряду

Як передає Politeka.net, заяву з цього приводу він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

«Ми чекали, що за цей час, вже рік скоро буде, президент Зеленський у влади, буде чітко показано новим урядом, куди ми йдемо, хто буде покараний. Питання ті ж, хто винен, і що робити. Так нема відповіді ні на те, ні на інше. І спроби зараз там змінити Гончарука… ми не знаємо насправді, як відбувається. Розумієте, це може бути елементом політичного тиску, не більше того», - зазначив він.

Пальчевський додав, що в Україні багато хто хотів би поставити свою людину на місце прем'єра.

«Ви думаєте, мало кланів, яким належать, до речі, деякі журналісти? Ви думаєте мало кланів, які хотіли б поставити свого? Звичайно, у кожного є свій кандидат», - заявив телеведучий.

Пальчевський зазначив, що коли люди голосували за Зеленського чекали зовсім іншого.

«А ми ж, коли вибирали Зеленського, думали, що буде зараз мерітократичний підхід. А саме: будуть зважувати людей за їх талантам, по їх справах, стражданням, через які вони пройшли, щоб ці справи підтвердити. А не ставити нам якісь людей начебто Мілованова, я не хочу нікого ображати, або там Малюська, або ще когось. Якусь дивну групу молодих людей. Сказали: «Вірте їм, вони вас поведуть у світле майбутнє. Це ж з якого чорта, я повинен їм вірити, вибачте», - заявив він.

Пальчевський порадив владі взяти в уряд представників інших політичних сил.

«Не можете самі – увійдіть в коаліцію з тими людьми… Поділіться владою. Так, нік то ж не хоче ділитися владою. Розумієте, у чому велика проблема? Виберіть зрештою уряд національної довіри, дайте різних міністрів», - зазначив він.

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