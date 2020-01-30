В Російській Федерації спостерігається серйозна проблема, яку поки не можуть виправити

Через величезну територію в Росії спостерігається серйозна проблема - втрачається ефективний зв'язок між дрібними елементами країни.



Таку думку висловив колишній начальник експертного управління адміністрації президента Росії Симон Кордонський в інтерв'ю Лента.ру.

Він зазначив, що країна дуже велика, тому порядок наводити в ній досить складно, для цього необхідно мати відповідний бюджет, а також мати добрі силові структури.

"З факту існування такої території і поганої зв'язності її елементів і виникає необхідність величезного апарату управління. Щоб утримувати цей апарат управління, потрібні знову ресурси... тобто це такий нескінченний цикл, нескінченний круговорот", – сказав він.

Висловлювання Кордонського наштовхнули журналіста на думку, що проблему можливо вирішити, якщо країна стане менше, тобто "розпадеться на дрібні шматки".

Кордонський також підтримав слова президента РФ Володимира Путіна, що розпад не допоможе, тому треба берегти те, що є - відстоювати територіальну цілісність.

Також раніше повідомлялося, що в квітні минулого року значна частина олігархічного оточення президента РФ Володимира Путіна прийняла рішення про його відсторонення.

При владі він залишився досить випадково, а внесення змін у Конституцію – розплата за можливість ще посидіти в президентському кріслі. Таку думку висловив лідер партії «Європейська партія України» Микола Катеринчук.

«Він розуміє, що йому зараз краще переформатувати свою присутність у владі і не залишатися на посаді президента. Тому що він знає, що навколо нього кільце вже звужується, і він може втратити владу. А якщо він втратить владу, то це буде для нього катастрофа», – зазначає Катеринчук.

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