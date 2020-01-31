Мер столиці Віталій Кличко і бізнесмен Андрій Пальчевський виявилися головними кандидатами на перемогу в майбутніх виборах київського градоначальника
Такі результати показало свіже соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".
Так, на першому місці виявився Віталій Кличко з 30,9 відсотками. За ним слідує бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати 19,7 відсотків киян.
Інші потенційні кандидати відстають від них з великим розривом.
В цілому, картина з рейтингами виглядає без урахування партії наступним чином:
Віталій Кличко - 30,9%
Андрій Пальчевський - 19,7%
Сергій Притула - 9,9%
Микола Томенко - 9,2%
Олександр Попов - 7%
Олександр Ткаченко - 6,4%
Дмитро Гордон - 4%
Андрій Білецький - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрій Іллєнко - 2,1%
Володимир Бондаренко - 2,3%
Рейтинг з урахуванням партійної підтримки трохи відрізняється, і виглядає так:
Віталій Кличко ("УДАР") - 30%
Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%
Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергій Притула ("Голос") - 10,3%
Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%
Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%
Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
Також варто додати, що 21 відсоток опитаних поки не визначилися зі своїми вподобаннями.
Результати соціологічного дослідження також показали зростання впізнаваності Андрія Пальчевського порівняно з попереднім роком. Раніше цей показник був на рівні 63%, тоді як на початок 2020 вже 64%. Поряд з цим, впізнаваність його опонента Віталія Кличка знизилася: було 96%, стало 94%.
Ситуацію прокоментував експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. Зростання впізнаваності Пальчевського експерт пояснив медийностью і активної позиції.
Спиридонов також оцінив шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому "1" і "2" за п'ятибальною шкалою.
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