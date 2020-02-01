31 січня Великобританія вийшла зі складу Європейського союзу і процес Brexit підійшов до кінця

Коли Британія вийшла з Євросоюзу

Ввечері, о 23:00 за лондонським часом (1:00 за Києвом), країна офіційно залишила ЄС. Як повідомляє Politeka.net ще 24 січня керівники Євросоюзу і Великобританії підписали угоду. А 29 січня Європарламент ратифікував документ. Тепер британців чекають великі зміни.

У Лондоні дуже чекали Brexit. На резиденції британського прем'єра Бориса Джонсона повісили спеціальні годинники, які показували час до розриву з ЄС. О 19:00 у будівлі Європарламенту в Брюсселі зняли прапор Великобританії і відправили його в музей.

Чому Великобританія вирішила вийти з ЄС

За підрахунками експертів, Сполучене Королівство забезпечує до 15% всієї економіки Євросоюзу. Близько трьох років тому британські політики зазначили, що членство в ЄС для Лондона э тягарем. Адже жителі Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії “годують” і тягнуть на собі менш розвинені країни. До того ж, з Європи приїжджає багато мігрантів, які займають робочі місця.

Все це не сподобалося більшої частини британців. 23 червня 2016 року відбувся референдум. І 51,9% підтримали вихід Королівства з Європейського союзу. Воля народу — закон. Девіду Камерону довелося піти з поста прем'єр-міністра, залишивши його Терезі Мей.

Що таке Brexit

Це назва процесу виходу Великобританії з ЄС. Скорочення, яке складається з двох частин: Britain і Exit. Дослівний переклад: “Британія” і “вихід”. Читається: “брекзіт” або "брексіт".

Переговори між Королівством і Євросоюзом почалися майже рік потому після голосування — у березні 2017-го. Тільки тоді новий уряд на чолі з Мей отримало дозвіл парламенту. Згідно з договором про ЄС, країна може покинути союз вже через два роки після початку процесу. Британці могли вийти ще 29 березня 2019 року, але все затяглося через узгодження документів.

Якщо говорити простими словами, Brexit дуже схожий на розірвання шлюбу. Подружжю потрібно узгодити умови і терміни розлучення, грошові виплати, розділити майно і т. д. Так багатьом депутатам не сподобався "страхувальний план" по кордону між республікою Ірландія і Північною Ірландією.

Проблему вирішив новий прем'єр — Борис Джонсон. Він умовив політиків відмовитися від “страховки”. А потім продавив перевибори парламенту. Серед депутатів виявилося багато однодумців Джонсона. Тому угоду схвалили і призначили дату виходу на 31 січня.

Наслідки виходу з ЄС, Великобританії та України

З 1 лютого до 31 грудня 2020 року буде діяти перехідний період. В цей час на території Великобританії будуть діяти всі загальні закони і розпорядження Євросоюзу. Але британці позбавляються права голосу. Так уряд, парламент і економіка країни зможе краще підготуватися до самостійного життя. Період можуть продовжити на один-два роки, якщо команда Джонсона вчасно про це попросить. Крайня дата — 1 липня 2020-го.

До кінця року потрібно ще підписати торговельну угоду між Королівством та Європейським союзом. Інакше доведеться торгувати за правилами ВТО, невигідними для обох сторін. Крім того, потрібно домовитися про постачання електрики, газу, обміні інформацією, армії, ліцензіях.

Розлучення не обійдеться без аліментів. До 2022 року британці зобов'язані заплатити ЄС 39 мільярдів фунтів стерлінгів (46,3 мільярда євро). Потім Королівство і Євросоюз почнуть жити в рамках угоди. У ньому прописані цивільні права, фінансові відносини, протоколи щодо Ірландій, Кіпру та протоки Гібралтар.

Україна Brexit практично не відчує. Сторонам доведеться переглянути свої торговельні відносини. Можливо, на українському ринку з'явиться більше британських товарів.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс розповіла журналістам, що британці не будуть змінювати режим і не скасують візи. Тому туристи, бізнесмени і учні ВНЗ зможуть відвідувати Туманний Альбіон за тими ж правилами. Найближчим часом не варто чекати візового центру в Україні. Всі питання, як і раніше, доведеться вирішувати через Варшаву.

А ось британців з 1 лютого чекають труднощі з в'їздом. Зокрема, скасування безвізу при в'їзді в Україну, який діє з 2005 року. Втім, президент Володимир Зеленський 31 січня повинен був підписати указ, щоб продовжити безвізовий режим ще на рік.

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