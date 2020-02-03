Обстріл на Донбасі і загибель бійців ЗСУ говорить про те, що Володимир Путін порушив головну домовленість із Володимиром Зеленським

Про це в інтерв'ю Донбас.Реалії розповіли експерти.

За їх словами, домовленість про режим припинення вогню не спрацює і перемир'я на лінії фронту не настане до тих пір, поки офіційний Київ буде піддаватися тиску з боку Володимира Путіна.

"Якби Путін хотів зачистити Донбас від бойовиків – це сталося б завтра. Тобто треба розуміти, що мир на Донбасі – це не мета Путіна. Немає ніякого сумніву, що ескалація – це інструмент тиску і її будуть використовувати постійно", – стверджує аналітик Валерій Кравченко.

Ще під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки Володимир Путін прямо заявив, що припинення вогню має відбуватися паралельно з виконанням українською стороною політичної частини Мінських домовленостей.

А тиск Кремля, впевнені експерти, необхідно для легалізації російсько-окупаційних угруповань "Л/ДНР", і для самого Володимира Путіна, заперечує свою участь у війні на Донбасі.

"Росія дуже хоче змусити Україну розмовляти з тією стороною, яка, власне, веде вогонь. Тобто вони кажуть, що це не Росія, що це так звані "ДНР" і "ЛНР". Відповідно, мовляв, якщо ви хочете припинити вбивства на лінії фронту, зупинити вогонь і зробити постійне перемир'я – будь ласка, розмовляйте з тією стороною", – додав Кравченко.

Інший експерт Богдан Петренко заявив, що президент України, "у порівнянні з тим Зеленським, якого ми спостерігали в минулому році", вже "охолов" до спроби вирішити це болюче для України питання.

"У нього немає вже того запалу, з яким він йшов тоді на зустріч. Коли він просто переступав через деякі національні інтереси тільки для того, щоб ця зустріч відбулася. Але тим не менше, мені здається, що у нього ще залишилося, це уявлення, що якісь особисті домовленості з Путіним можуть вирішити проблему війни на Донбасі", – пояснив він свою точку зору.

Також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський потрапив на гачок Володимира Путіна. Таку думку озвучив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс.

На його думку, поведінка Зеленського в Ізраїлі було дуже суперечливим: спочатку він сказав, що не поїде на форум, якщо йому не дадуть виступити; потім, коли йому відмовили, він все одно поїхав.

За його словами, Зеленський не пішов на форум адже, швидше за все, йому відмовили у зустрічі з Путіним на яку він сподівався. Але тут також була помилка Зеленського, адже кілька політиків все ж змогли поспілкуватися з президентом РФ на форумі. Ця можливість могла трапитися і голові України.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі

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