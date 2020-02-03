Журналіст зчепився з охороною прем'єр-міністра Олексія Гончарука під час його виступу в Києві

Скандальний інцидент стався в понеділок, 3 лютого, під час виступу голови Кабміну на презентації «Доступні кредити 5-7-9%».

Конфлікт розгорівся після того, як один із присутніх журналістів звинуватив охорону прем'єра у спробі в жорсткій манері перешкоджати його роботі. Представник преси не витримав і зірвався на крик. Відео неприємного інциденту з'явилося в Телеграм-каналі PavlovskyNews (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Пішли на*уй, ви що, ох**ли!? Кінечні тварі! Зовсім забули, ким є? Мені теж взяти з собою охорону і вас ламати? Виродки!», - обурився він.

Згодом з'ясувалося, що в перепалку вплутався журналіст Сергій Медяник. Він розповів, що намагався поставити питання Гончаруку, але йому не дали цього зробити охоронці прем'єра. За словами журналіста, один з них напав на нього першим.

«Хотів задати питання… Я далеко сидів. Так почала охорона… Один тягнув мене за руки, другий, третій взагалі за спину...», - поскаржився журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Гончарука вирішили слідкувати за грошима українців. Про скандальну ініціативу розповіли в Кабміні. Там оголосили, що планують збирати інформацію про доходи громадян. Так, міністр Дмитро Дубілет повідомив, що це потрібно для того, щоб запустити єдиний реєстр.

"Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремим населеним пунктам – там досить велика робота. Ми хочемо отримати статевий і віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктів, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію за офіційними доходами – це також буде досить цікава інформація", – заявив Дубілет.

За його словами, протягом одного-двох років Кабінет міністрів має намір привести в порядок проект по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифікований.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Нагадаємо, Зеленський дізнався, хто підслуховував Гончарука, ситуація загострюється.

Як повідомляла Politeka, у Гончарука зібралися слідкувати за грошима українців, не сховається ніхто.

Також Politeka писала, що у Гончарука вирішили взятися за доходи українців: "обдирати останню шкуру".