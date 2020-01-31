Владимир Зеленский получил информацию о том, кто занимался прослушкой Алексея Гончарука, уже на следующий день после слива в сеть скандальных записей

Как выяснилось, президент оперативно получил сведения о тех, кто вел прослушку премьер-министра, от МВД и СБУ. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на собственные источники.

Уже на следующий день после того, как в сети появились записи скандального разговора Гончарука с представителями Кабмина силовики доложили президенту о том, что им известно. Так, они выяснили, что компрометирующие ролики были смонтированы на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, которая выходит на одном из крупнейших телевизионных каналов.

Источники не раскрывают личность журналиста или название канала.

По их данным, Зеленский и его команда также не делают этого из-за опасений «неконтролируемых последствий для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского».

Украинцы тут же принялись комментировать эту информация в соцсетях.

«Опять эти проклятые журналисты, "казлы, что мешают нам жить". Вот бы их на 7 лет за такое!», «Ну вот, нашли журналиста: мол монтировал, выставлял. Извините, а кто аппаратуру для прослушивания устанавливал: журналист, кардиохирург, музыкант, АТОшник? Да сами же СБУ/МВД и установили, и записали, и слили, и отчитались...», «Главное что на пленке все правда, но хочется знать кто монтировал. А эта служба МВД и СБУ работает только когда президент прикажет», «Журналист только монтировал ролик ...а кто прослушки устанавливал и записывал?... Нашли отмазку. Да они в первую очередь боятся, чтобы не выйти на самих себя», - пишут люди.

Напомним, что скандал разгорелся 15 января, когда в сеть слили видео с аудиозаписью, на которой Гончарук признается, что он «полный профан в экономике», сомневается в умственных способностях Зеленского и решает, как бы попроще объяснить президенту нюансы экономических процессов.

Напомним, Зеленский неожиданно отомстил Гончаруку, кадры говорят сами за себя.

Как сообщала Politeka, Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука: "Он освободит кресло, когда...".

Также Politeka писала, что Зеленский впервые признался, почему на самом деле не уволил Гончарука.