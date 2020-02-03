Журналист сцепился с охраной премьер-министра Алексея Гончарука во время его выступления в Киеве

Скандальный инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, во время выступления главы Кабмина на презентации «Доступные кредиты 5-7-9%».

Конфликт разгорелся после того, как один из присутствующих журналистов обвинил охрану премьера в попытке в жесткой манере препятствовать его работе. Представитель прессы не выдержал и сорвался на крик. Видео неприятного инцидента появилось в Телеграм-канале PavlovskyNews (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!», - возмутился он.

Впоследствии выяснилось, что в перепалку ввязался журналист Сергей Медяник. Он рассказал, что пытался задать вопрос Гончаруку, но ему не дали этого сделать охранники премьера. По словам журналиста, один из них напал на него первым.

«Хотел задать вопрос… Я далеко сидел. Так начала охрана… Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину...», - пожаловался журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Гончарука решили следить за деньгами украинцев. О скандальной инициативе рассказали в Кабмине. Там объявили, что планируют собирать информацию о доходах граждан. Так, министр Дмитрий Дубилет сообщил, что это нужно для того, чтобы запустить единый реестр.

"Мы будем работать дальше для того, чтобы распределить по отдельным населенным пунктам – там достаточно большая работа. Мы хотим получить половое и возрастное распределение населения по отдельным регионам, отдельным населенным пунктам, по отдельным районам. Далее мы дадим информацию по официальным доходам – это также будет достаточно интересная информация", – заявил Дубилет.

По его словам, в течение одного-двух лет Кабинет министров намерен привести в порядок проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, Зеленский узнал, кто подслушивал Гончарука, ситуация накаляется.

Как сообщала Politeka, у Гончарука собрались следить за деньгами украинцев, не скроется никто.

Также Politeka писала, что у Гончарука решили взяться за доходы украинцев: "обдирать последнюю шкуру".