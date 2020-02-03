Правительство решило выяснить доходы граждан, а также планирует запустить «единый реестр украинцев»

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Politeka.

«Мы будем работать дальше для того, чтобы распределить по отдельным населенным пунктам - там достаточно большая работа. Мы хотим получить половое и возрастное распределение населения по отдельным регионам, отдельным населенным пунктам, по отдельным районам. Далее мы дадим информацию по официальным доходам - это также будет достаточно интересная информация», – пояснил чиновник.

Такая инициатива министра разозлила украинцев. Они требуют для начала поднять уровень жизни в стране, разобраться, откуда у власть имущих такие огромные зарплаты, а уже потом лезть с ревизией в карманы простым гражданам.

«Я и сама за ними уследить не могу! Только получила пенсию 1640, а через 2 дня где-то делись! Я так крепко держала в руках, а они, как вода .... Может, Гончарук подскажет мне, куда же они деваются?», «А за своим доходами они тоже будут следить пристально???», «За своими последи. Когда будешь давать нормальную пенсию?», «Вы за собой следите!!!!! Должны люди ехать за границу, чтобы как-то прожить, то они еще...», «Да, создавать рабочие места чтобы люди не уезжали, мозгов не хватает, а обдирать последнюю шкуру просто, люди, нас выживают из нашего дома. Господин премьер, остановитесь, пока не поздно», – негодуют пользователи сети.

Ранее мы писали о том, что Андрей Пальчевский резко раскритиковал работу украинского правительства.

«Мы ждали, что за это время, уже год скоро будет, президент Зеленский у власти, будет четко показано новым правительством, куда мы идем, кто будет наказан. Вопросы те же, кто виноват, и что делать. Так нет ответа ни на тот, ни на другой», – заявил он в эфире одного из телеканалов.

Напомним, Гончарук потянул рейтинг Зеленского на дно.

Как сообщала Politeka, Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука: "Он освободит кресло, когда...".

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.