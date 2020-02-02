В Кабинете министров планируют собирать информацию о доходах украинцев

Как сообщил министр Дмитрий Дубилет, это нужно для того, чтобы запустить единый реестр, пишет УНН

"Мы будем работать дальше для того, чтобы распределить по отдельным населенным пунктам – там достаточно большая работа. Мы хотим получить половое и возрастное распределение населения по отдельным регионам, отдельным населенным пунктам, по отдельным районам. Далее мы дадим информацию по официальным доходам – это также будет достаточно интересная информация", – заявил Дубилет.

По его словам, в течение одного-двух лет Кабинет министров намерен привести в порядок проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован.

"Он будет наполняться из многих реестров", – отметил министр.

Ранее мы писали, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил свою электронную декларацию.

В декларации он указал, что заработал почти 2 млн грн дохода (1 789 972), по его словам, занимаясь предпринимательской деятельности.

Еще почти 60 тыс. гривен Гончарук указал в качестве заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования".

Банковские счета главы Кабмина действительно впечатляют. У Гончарука нашлись 158 000 361 гривен, 84 000 долларов и 36000 евро. Еще почти 100 000 гривен у него храниться наличными.

Если судить по его декларации за 2018 год, то у премьера даже нет собственной квартиры. А прописан он в квартире брата, которая находиться в Чернигове.

Машина у премьера далеко не премиального класса, но и не эконом: Jaguar X-Type 2007 года.

Помимо этого, Гончарук указал, что он является членом сразу нескольких общественных организаций.

Напомним, Зеленский неожиданно отомстил Гончаруку, кадры говорят сами за себя.

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