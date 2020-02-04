Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зробив приголомшливу заяву

Так, в інтерв'ю журналістам Громадского Етьєн де Понсен пояснив, що Франція підтримує діалог з Росією, оскільки утримання РФ "ізоляції" не давало результатів.

Він заявив, що утримання РФ в ізоляції, а також ігнорування розмов з Росією, було поганою тактикою і стратегією. Адже, за його словами, це абсолютно не давало ніяких результатів, роками не організовували зустріч в нормандському форматі, не було ніякого прогресу.

Етьєн де Понсен заявив, що первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру і почати діалог з Володимиром Путіним, але при цьому з чітким дотриманням умов.

"Наша позиція абсолютно не змінилася ні щодо територіальної цілісності України, ні щодо санкцій проти Росії, які регулярно продовжувалися, в тому числі і зовсім недавно на рівні ЄС. Тобто, діалог - так, але діалог вимогливий", - сказав він.

За його словами, нова стратегія призвела до вражаючого результату - повернення до "нормандскому формату". Він також додав, що у Франції та України є економічний інтерес в Російській Федерації, тому не можна ігнорувати РФ і ставити її в кут.

"Росія є великим партнером, у неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в Україні. Тому ставити Росію в кут, як учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - резюмував дипломат.

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