Посол Франции в Украине Этьен де Понсен сделал ошеломляющее заявление

Так, в интервью журналистам Громадского Этьен де Понсен объяснил, что Франция поддерживает диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не давало результатов.

Он заявил, что удержание РФ в изоляции, а также игнорирование разговоров с Россией, было плохой тактикой и стратегией. Ведь, по его словам, это совершенно не давало никаких результатов, годами не организовывали встречу в нормандском формате, не было никакого прогресса.

Этьен де Понсен заявил, что первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие и начать диалог с Владимиром Путиным, но при этом с четким соблюдением условий.

"Наша позиция абсолютно не изменилась ни в отношении территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне ЕС. То есть, диалог - да, но диалог требовательный", - сказал он.

По его словам, новая стратегия привела к поразительному результату - возвращению к "нормандскому формату". Он также добавил, что у Франции и Украины есть экономический интерес в Российской Федерации, поэтому нельзя игнорировать РФ и ставить ее в угол.

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал дипломат.

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