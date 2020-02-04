"Стежимо за ходом подій і будемо готові перешкодити"

У лютому спеціальна комісія повинна перевірити Північно-Кримський канал нібито на предмет можливості відновлення подачі води в Крим

Про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у своєму Телеграм-каналі. За його інформацією (яку надали джерела в Кабміні), комісія відправиться 11-12 лютого в смт Чаплинка Херсонської області.

Білецький зазначив, є ймовірність, що дані можуть не справдитися, "але враховуючи теплий діалог, який будує Зеленський з Росією, інформація дуже схожа на справжню".

Лідер "Нацкорпуса" нагадав, що до перекриття Північно-Кримського каналу півострів одержував близько 85% прісної води саме з цього джерела.

"Перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованою за усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті "Державна зрада", відставки уряду та імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити посібникам окупантів! Прошу поширення", - заявив Білецький.

Раніше ми повідомляли, в окупованому Криму йде щосили військова пропаганда дітей. В мережі нещодавно поділилися кадрами зі школярами з Керчі. Діти одягнені у військову форму або мілітарний костюм пропагандистської російської організації "Юнармія". Деякі діти стоять навіть зі зброєю.

"Хроніки окупації в місті Керч. Російський агресор продовжує свою чорну справу у підготовці путлер-югенд", – написав у соцмережі український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Також ми писали, днями Україну відвідав президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган, який категорично відмовився визнавати анексований Крим частиною РФ.

Ердоган заявив про це журналістам перед своїм відльотом до Києва 3 лютого. Повідомляється, що Туреччина продовжує стежити за становищем кримських татар на кримському півострові:

«Ми продовжимо відстоювати територіальну цілісність України, не визнаємо незаконну анексію Криму. Важливим аспектом наших тісних відносин з Україною є і кримські татари, продовжуємо стежити за їх положенням», - заявив Ердоган.

Нагадаємо, окупанти Криму взялися за «виховну роботу» дітей, кадри безумства: "дали автомати і..."

Як повідомляла Politeka, що в Криму переполох через руйнувань окупантів, кричущі фото