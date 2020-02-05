Ще одна європейська країна виступила проти Російської Федерації через Другу світову

Стало відомо, що Франція підтримала Польщу в її претензіях до Росії щодо відповідальності за початок Другої світової війни. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу перед студентами Ягеллонського університету.

Крім того, глава Франції додав, що Російська Федерація заперечує реальний стан справ.

За його словами, Франція завжди виступатиме проти тих, хто намагається переписати історію і зробити винними лише одну сторону конфлікту.

"Я хочу підтвердити солідарність Франції з польським народом перед особою тих, хто хоче заперечити реальність. Ми проти будь-якого спроби фальсифікувати історію. Я бачу, що російський підхід до переосмислення Другої світової війни націленого на те, щоб польський народ відчував себе винуватим. Це виключно політичний проект", – зазначив Макрон під час свого виступу.

Також раніше повідомлялося, що між Москвою і Варшавою продовжує загострюватися ситуація зі взаємними звинуваченнями. Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинківський звернувся з вимогою до глави Кремля розповісти правду про Голокост.

Так, Шинківський відкинув звинувачення Путіна, який включив Польщу в список держав, які винні в розв'язанні Другої світової війни.

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