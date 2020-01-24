Год только начался, но министр финансов Оксана Маркарова уже заработала первый миллион, о чем поспешила уведомить НАПК
Так, 21 января Маркарова подала уведомление о существенном изменении имущественного состояния, пишет dubinsky.pro. Источником дохода является "Аккорд банк", который принадлежит ее мужу Данилу Волынцу. Доход был выплачен в виде процентов на общую сумму 999,7 тыс. гривен.
На фоне этого в стране не утихает скандал в связи с космическими зарплатами Кабмина. Более того, глава Правительства Алексей Гончарук готовится к отставке, а его кресло пророчат именно Маркаровой.
Так, стало известно, что чиновники в Кабмине зарабатывают столько, что обычному украинцу не светит получить и за год. К примеру, за декабрь Гончарук заработал 67 тысяч гривен. А его вице-премьер Дмитрий Кулеба – 86 774 гривен. Куда больше "отхватил" министр внутренних дел Арсен Аваков - 186 541 гривну. А еще больше повезло министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову – 222 592 гривны.
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В связи с поднятой шумихой президент Владимир Зеленский потребовал от Гончарука полного отчета по поводу огромных зарплат и премий.
В то же время в ходе поездки на Международный экономический форум в Давосе, Зеленский представил главе МВФ Кристалине Георгиевой министра финансов Маркарову как следующего премьер-министра. По крайней мере, так утверждают источники, хорошо ознакомленные с ходом встречи, пишут центральные украинские СМИ.
При этом Зеленский явно не спешит "избавиться" от Гончарука. Последнего могли отправить в отставку еще после недавнего скандала с прослушкой в его кабинете, но он усидел. По мнению украинского политолога Кирилла Молчанова нет сомнений в том, что Гончарука заменят, но вопрос стоит "когда".
Молчанов предположил, что отставка произойдет ближе к осени, скорее всего - непосредственно перед местными выборами. Сперва этот Кабмин должен протащить на себе все непопулярные решения.
Напомним, министр финансов Маркарова ставит куму Пашинского главой «Укрэксимбанка»
Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.
Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.