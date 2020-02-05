В День всіх закоханих президент Володимир Зеленський займеться розбором польотів з чиновниками Кабміну

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Президент України Володимир Зеленський збирається залсухати звіт Кабінету міністрів 14 лютого, після чого роботі чиновників буде дана відповідна оцінка. Про це глава держави розповів під час відвідування Оболонського районного відділу Державної міграційної служби.

"Звіт повністю буде 14 лютого, і тоді я зможу вам сказати своє остаточне враження. До 14 лютого є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в даний час йде робота з кадрового посилення уряду, як в соціальному, так і економічному блоці.

"Ми постійно проводимо зустрічі з різними фахівцями, економістами, юристами, які живуть як в Україні, так і з українцями, які працюють за кордоном. Я думаю, що за пару тижнів ми завершимо цей процес", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 14 лютого в багатьох країнах світу відзначається День Святого Валентина, який ще в народі називають Днем всіх закоханих. В цей день пари зазвичай обмінюються подарунками і записками з любовними зізнаннями - "валентинками".

Раніше стало відомо, що прем'єр Олексій Гончарук повідомив про те, що зарплати міністрів, їх заступників та інших чиновників прив'яжуть до середньої заробітної плати по країні.

"Тобто якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж, - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі прем'єр-міністра. - Зарплата міністрів та їх заступників у діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат".

Нагадаємо, раніше українцям розкрили сумну правду про зарплати в Кабміні

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.