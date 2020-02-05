Партія Святослава Вакарчука «Голос» потрапила у скандал через акцію на честь героїв Небесної сотні

Депутати з політичної сили вирішили показово вшанувати пам'ять людей, загиблих під час подій на Майдані в січні-лютому 2014 року. Для цього вони прийшли у Верховну Раду з величезним банером, на якому були розміщені знімки героїв Небесної сотні з підписом «Ми зараз тут, бо вони на небі».

Проте, як з'ясувалося, нардепи не дуже добре знайомі з іменами людей, про яких вони вирішили нагадати іншим. Так, журналіст телеканалу «Ісландія» Ярослав Бугаков попросив їх назвати п'ять прізвищ людей з їх банера, однак жоден з депутатів з цим завданням не впорався (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Таке ставлення до акції обурило багатьох українців. Деякі звинуватили представників партії в піарі за рахунок загиблих учасників Майдану.

«Банером з усіма жертвами можна купол Ради обернути. Ви не боретеся, а піаритеся!», «негідники і моральні виродки там…у Раді, саме тому, що загинули ці люди...а ви використовували це...швидко про це забули», «ви зайшли в Раду на їх смерті; ви настільки дурні, що навіть не розумієте, що вивішений банер як мінімум читається неоднозначно…і одне з цих значень - ну взагалі не на вашу користь....Які ж ви недалекі...це щось...», «Краще б вони були тут, а ви - на небі, десь поблизу котла зі смолою», «Цинізм 80 lvl. Ці ох***вші ситі пики стверджують що небесна сотня загинула за те щоб вони сиділи в раді на шиї у народу?», «Може краще вивісити портрети десятків тисяч українців загинули в ОРДЛО в 2014-2020 рр. Загиблих щоб сіоністські міжнародні корпорації, кримінальні олігархи могли продати, купити і знову продати українську землю», - пишуть обурені люди.

Партия Голос сегодня эпатировала тем что вывесила плакат с изображением героев Небесной сотни на трибуне в зале заседаний ВР. "Если это не галимый пиар на погибших, то они должны знать имена хотя бы пятерых протестующих",- подумал я и задал вопрос. Что ответили ребята из Голоса смотрите в видео, и берегите себя от конченых популистов! Gepostet von Jaroslaw Buhakow am Dienstag, 4. Februar 2020

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