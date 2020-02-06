Законопроект "Про медіа" авторства екс-гендиректора "1+1 media", народного депутата від "Слуги" Олександра Ткаченка таїть у собі багато небезпек

Про це попереджає у своєму Телеграм-каналі український аналітик Юрій Романенко, передає Politeka.net. Так, експерт прокоментував слова голови правління Національної асоціації українських медіа Тетяни Котюжинської, яка, в свою чергу, висловила думку про новий закон.

"Почитайте цей epic! Так-так, там кожен абзац - це СРСР в квадраті. Тупо хочуть підім'яти під себе весь медіа-ринок", - написав у соцмережі Романенко.

Обурення аналітика викликав один з нюансів законопроекту "Про медіа", що стосується заборони радянської пропаганди - отримати величезний штраф можна буде на рівному місці.

Котюжинська зазначила, що, наприклад, якщо журналіст напише про першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького (мовляв, спогади), то це вже, згідно з новим законопроектом, буде означати величезний ризик.

"Краще не треба. А якщо вам хтось добре про нього скаже, тобто в позитивному ключі, то точно не можна... Де гарантія, що якийсь громадянин не напише в Нацраду, що ви виправдовуєте радянський тоталітарний режим або, навпаки, нацистську окупацію України? Адже після цього почнуться перевірки, які призведуть до нечуваними штрафів..."

Таким чином, Котюжинська, що ознайомилася зі 175 сторінками законопроекту Ткаченка, підтвердила побоювання українців щодо жорсткої цензури.

"Насамперед це самоцензура, тобто ти повинен дуже добре подумати, перш ніж в принципі поширювати інформацію. А це тягне за собою цензуру на її отримання, що, в свою чергу, означає менше громадських дискусій, менше плюралізму, менше демократії... А у випадку із законопроектом, який ми обговорюємо, включається безпосередньо цензура з боку держави. Перший її етап: тебе можуть не зареєструвати. Подав не всі документи, не встиг подати, ще щось трапилося… Або всі відправив, але перевірили і сказали: "Ні. Не віримо". Другий етап: написав або зняв щось не те – і скасували реєстрацію. Третій: ти все-таки виходиш без реєстрації – і до тебе претензії... По-моєму, неозброєним оком видно: закон спрямований на створення цензури", - зазначила Котюжинська.

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